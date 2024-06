Il video in cui Giorgia Meloni ha detto a Matteo Salvini e Antonio Tajani di alzarsi durante gli applausi per ricordare Satnam Singh

Mercoledì mattina, durante un discorso alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato ai membri del governo di alzarsi e partecipare all’applauso del parlamento in memoria di Satnam Singh, l’operaio agricolo di origini indiane morto in seguito a un grave incidente sul lavoro nell’Agro pontino, in provincia di Latina. Nel mezzo del discorso, durante un applauso da parte dei deputati, si è rivolta in dialetto romanesco al ministro degli Esteri Antonio Tajani e a quello delle Infrastrutture Matteo Salvini, seduti accanto a lei, e ha detto loro: «Ragà, arzateve pure voi».

Lo scambio è avvenuto durante le comunicazioni della presidente alla Camera in vista del Consiglio europeo del 27 e del 28 giugno, quando Meloni ha ricordato brevemente Singh e dai deputati è partito un applauso. «Una morte orribile e disumana per il modo atroce in cui si è verificata, ma ancora di più per l’atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro», ha detto la presidente.

