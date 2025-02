Il video di una megattera che ingoia e poi sputa un uomo in kayak

Lo scorso fine settimana Adrián Simancas stava andando in kayak nello stretto di Magellano, in Cile, a largo della città di Punta Arenas, quando una megattera l’ha ingoiato e poi sputato dopo pochi secondi, lasciandolo illeso. La scena è stata ripresa da suo padre Dell Simancas, che era poco distante. Gli attacchi di cetacei contro esseri umani in acque cilene sono piuttosto rari e anche Simancas ha detto che dopo aver pensato in un primo momento che l’animale volesse mangiarlo, ha realizzato che probabilmente la megattera si era avvicinata a lui per curiosità.