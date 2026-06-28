Le foto e i video di Zohran Mamdani e Mario Balotelli che giocano a calcio insieme

Sabato Zohran Mamdani e l’ex attaccante della nazionale italiana di calcio Mario Balotelli hanno giocato insieme in una partita di beneficienza nel giardino di Gracie Mansion, la residenza del sindaco di New York, con alcuni studenti. Mamdani ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto e video della partita con la didascalia «joga bonito», che in portoghese significa “gioca bene” ed è un modo per descrivere i giocatori più tecnici e abili col pallone.

Balotelli è negli Stati Uniti per seguire i Mondiali di calcio. Sabato era andato a vedere la partita del Ghana (paese di cui è originario) contro la Croazia, e due giorni prima era stato ospite di una partita della MLB, il massimo campionato di baseball statunitense.

Mamdani ha notoriamente una certa simpatia per Balotelli. Il 5 giugno, durante una conferenza stampa sull’organizzazione e sui trasporti durante i Mondiali, aveva citato una sua frase e lo aveva definito «uno degli attaccanti più forti dei tempi recenti». Balotelli lo aveva ringraziato poi su Instagram, proponendogli la partitella; e alla fine è effettivamente avvenuta.