Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha citato Mario Balotelli

Durante una conferenza stampa sull’organizzazione e sui trasporti durante i Mondiali maschili di calcio, il sindaco di New York Zohran Mamdani ha citato il calciatore italiano Mario Balotelli, che da giovane era considerato uno dei giocatori di maggior talento al mondo (ora ha 35 anni e gioca nel Al-Ittifaq, negli Emirati Arabi Uniti).

Mamdani ha citato una frase di Balotelli diventata celebre, definendolo peraltro «uno degli attaccanti più forti dei tempi recenti»: «Quando faccio gol non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro. Un postino per caso festeggia quando consegna le lettere?». Mamdani l’ha scelta per parlare dei preparativi in corso a New York in vista dei Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e si giocheranno in tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico: «Quando New York ospita dei Mondiali che sono bene organizzati, sicuri, in cui va tutto liscio, festeggeremo? No, perché stiamo solo facendo il nostro lavoro», ha detto Mamdani.

La citazione di Balotelli potrebbe sembrare strana per un sindaco di New York, ma meno per Mamdani, che è un grande appassionato di calcio. Tifa l’Arsenal, una delle squadre più note di Londra, fin da quando è adolescente, ha giocato come difensore in una squadra amatoriale di Brooklyn, i Talking Headers, e ha spesso usato il calcio nelle sue campagne politiche, e ha lanciato una petizione contro il sistema dei cosiddetti “prezzi dinamici” introdotto dalla FIFA per i Mondiali del 2026.