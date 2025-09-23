Il presidente francese Emmanuel Macron è rimasto bloccato fra le strade di New York per colpa di Trump

Brut, un media digitale francese molto noto e influente online, ha pubblicato lunedì sul suo profilo Instagram il video di un curioso episodio successo al presidente francese Emmanuel Macron mentre camminava per le strade di New York. Macron infatti è rimasto bloccato qualche minuto a causa del passaggio in quelle zone del presidente statunitense Donald Trump: la polizia di New York aveva bloccato il traffico pedonale e automobilistico per il transito dell’auto in cui viaggiava Trump e dei numerosi altri mezzi che seguono i suoi spostamenti.

Nel video si vede Macron che, mentre aspetta per strada, telefona presumibilmente a Trump e dice in inglese con un tono scherzoso «Prova a indovinare? Sto aspettando per strada perché è tutto bloccato a causa tua». Secondo il testo presente nel video, Macron ha poi potuto riprendere il suo percorso a piedi ma solo per 30 minuti. Nel video c’è anche un secondo momento un po’ insolito: Macron viene baciato sulla testa da un uomo, che insieme a un’altra persona gli aveva chiesto di poter fare una foto insieme. Macron non si scompone e tranquillizza anche gli uomini della sua scorta dicendo che va tutto bene.

Il video è stato fatto dal giornalista di Brut Rémy Buisine ed è stato girato dopo che Macron aveva partecipato all’Assemblea generale dell’ONU, nella quale aveva detto che la Francia riconosce ufficialmente lo stato di Palestina. Buisine ha pubblicato anche un video di Macron che prosegue a piedi per le strade di New York, in cui saluta e stringe la mano agli agenti di polizia che lo fanno passare attraverso la strada bloccata.