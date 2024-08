Il video della finale dei 100 metri maschili alle Olimpiadi di Parigi

Domenica sera c’è stata la finale dei 100 metri maschili nell’atletica leggera, la gara forse più attesa dei Giochi olimpici in corso a Parigi. Il campione olimpico di Tokyo 2021, l’italiano Marcell Jacobs, è arrivato quinto con un ottimo tempo di 9,85 secondi (un risultato decisamente notevole, considerato che ha 29 anni). Ha vinto invece lo statunitense Noah Lyles in 9,79 secondi: ma è stata una gara equilibratissima, in cui è stato addirittura necessario aspettare qualche secondo prima di capire chi fosse arrivato primo. Il secondo, il giamaicano Kishane Thompson, ha corso sempre in 9,79, mentre lo statunitense Fred Kerley è arrivato terzo in 9,81.