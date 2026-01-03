Il video degli elicotteri che sorvolano Caracas durante i bombardamenti statunitensi

Tra i molti video che stanno circolando degli attacchi compiuti dagli Stati Uniti in Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio (qui il liveblog del Post con tutte le notizie), ce ne sono alcuni piuttosto impressionanti che mostrano vari elicotteri militari sorvolare la capitale Caracas, con ogni probabilità statunitensi.

Il giornalista e direttore della rivista online specializzata UK Defence Journal George Allison, che ha condiviso il video, scrive che sono elicotteri statunitensi dei modelli CH-47 Chinook e V-22 Osprey. Allison ha pubblicato anche un altro video in cui si vedono razzi colpire dei punti a terra. Secondo il giornalista gli elicotteri volavano a bassa quota e sono stati segnalati dopo le 2 di notte del 3 gennaio (ora locale, le 7 in Italia). Anche il New York Times e l’agenzia di stampa Reuters hanno condiviso un video con degli elicotteri che volano sopra Caracas, senza specificare se siano statunitensi.