Il video della donna che afferra un’arma puntata contro di lei, fuori dal parlamento della Corea del Sud

Da martedì sera, quando in Corea del Sud il presidente Yoon Suk-yeol ha imposto per poche ore la legge marziale, sta circolando online il video di una donna che afferra la canna di un’arma automatica di un militare fuori dalla sede del parlamento, strattonandola per diversi secondi quasi nel tentativo di strappargliela dalle mani.

La donna si chiama Ahn Gwi-ryeong, ha 35 anni ed è una portavoce del Partito Democratico, di opposizione, dopo essere stata per anni giornalista del canale di news coreano YTN. Il tentativo di svolta autoritaria in Corea del Sud è durato poche ore, durante le quali il leader dell’opposizione Lee Jae-myung ha invitato i parlamentari ad accorrere per votare contro la legge marziale, e migliaia di cittadini a radunarsi di fronte al parlamento, che era presidiato dall’esercito.

A BBC Ahn ha detto di essere arrivata nella sede del parlamento attorno alle 23 di martedì. Quando ha visto l’esercito che lo circondava ha detto di aver pensato di essere di fronte «a una regressione della storia» e insieme ad altri colleghi ha fatto di tutto per impedire che i militari entrassero. Vedendoli avanzare verso l’edificio Ahn è andata incontro a uno di loro cercando di fermarlo fisicamente e afferrando l’arma che le puntava contro. Ha detto di aver agito senza pensare: «sapevo solo che dovevamo interrompere quello che stava succedendo». Il voto contro la legge marziale si è tenuto poi attorno all’una.