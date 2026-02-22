René Ferretti nel video della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, più o meno

Il video che ha introdotto la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è stato una sorta di finto dietro le quinte ambientato all’Arena di Verona, con molti personaggio noti (tra cui, per esempio, lo chef Davide Oldani e il musicista Manuel Agnelli) e con molti richiami all’Opera.

Nel video l’attore e doppiatore Francesco Pannofino interpreta un direttore di scena pochi minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Un chiaro riferimento, esplicitato anche nel modo in cui la Rai l’ha poi presentato su Instagram, a René Ferretti, il regista di fiction strappalacrime di scarsa qualità da lui interpretato in Boris. Il personaggio di Pannofino non è esplicitamente chiamato René Ferretti, ma il pensiero di chiunque conosca Boris (e senz’altro quello di chi ha pensato il video) è andato lì.