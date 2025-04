Abbiamo filmato un piccolo di calamaro colossale per la prima volta

Esistono varie specie di calamari giganti e si pensa che i calamari colossali (Mesonychoteuthis hamiltoni, secondo la nomenclatura scientifica) siano i più grossi: da adulti possono raggiungere 6 o 7 metri di lunghezza e più di 500 chili di peso, secondo le stime degli scienziati. Come tutti i calamari giganti sono animali molto difficili da vedere perché abitano nelle profondità degli oceani e solo questo marzo, per la prima volta, ne è stato filmato uno nel suo habitat naturale. È un piccolo lungo circa 30 centimetri, che è stato avvistato a 600 metri di profondità al largo delle isole Sandwich Australi, un arcipelago vicino all’Antartide. È stato filmato da un robot sottomarino impegnato in una spedizione scientifica dello Schmidt Ocean Institute, una fondazione che cerca nuove specie. Il piccolo ha il mantello trasparente, probabilmente per farsi notare meno dai possibili predatori.

– Leggi anche: Il fascino gigantesco del calamaro gigante