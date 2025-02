Il video fatto con l’AI in cui Donald Trump bacia i piedi di Elon Musk, trasmesso negli uffici di un’agenzia federale

Lunedì mattina sugli schermi degli uffici di Washington DC del Dipartimento per la Casa e lo Sviluppo Urbano, un’agenzia federale statunitense, è comparso un video insolito: mostrava il presidente Donald Trump baciare e massaggiare i piedi nudi di Elon Musk, l’imprenditore che il presidente ha messo a capo del cosiddetto DOGE, il dipartimento per l’efficienza del governo.

Sull’immagine compariva la scritta in caratteri cubitali «long live the real king», cioè «lunga vita al vero re». Il video è generato con l’intelligenza artificiale, e non si sa da chi sia stato realizzato e trasmesso sugli schermi dell’agenzia governativa. È simile ad altri girati molto sui social media per ironizzare sul rapporto tra Trump e Musk, che è molto vicino al presidente e ha avuto un ruolo importante nella sua campagna elettorale.

Il Dipartimento per la Casa è tra le agenzie federali che sono state coinvolte dai progetti di tagli dell’amministrazione Trump. Secondo alcuni documenti riservati ottenuti da Associated Press, la Casa Bianca avrebbe intenzione di dimezzare i suoi dipendenti, licenziando 4mila persone. Questo avrebbe un impatto considerevole su varie politiche portate avanti dall’agenzia, tra cui il sostegno alle famiglie che hanno subito danni in seguito a disastri naturali, ma anche senzatetto e persone che hanno accesso ai sussidi per la casa, tra le altre cose.

Nel corso del weekend anche i dipendenti di questi Dipartimento, come altri, hanno ricevuto una mail in cui si chiedeva loro di indicare «cinque cose che avete portato a termine questa settimana». Musk aveva scritto su X, il suo social media, che non rispondere sarebbe equivalso a dare le dimissioni. La mail, inviata dall’ufficio del personale, dava come scadenza lunedì sera, ma diverse agenzie hanno invitato i dipendenti ad aspettare.