Il video della spettacolare tripletta di Federico Valverde nella partita tra Real Madrid e Manchester City

Mercoledì sera si è giocata l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, due tra le migliori squadre in Europa (che si sono affrontate spesso negli ultimi anni). Ha vinto 3-0 il Real Madrid grazie ai tre gol segnati dal centrocampista uruguaiano Federico Valverde: tutti nel primo tempo, tutti e tre molto difficili e belli.

Il commento di Sandro Piccinini aggiunge un altro po’ di magia