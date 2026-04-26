Le immagini spettacolari delle moltissime meduse a Trieste

Negli ultimi giorni nel mare del Golfo di Trieste sono arrivate moltissime grandi meduse, che hanno attirato le attenzioni di cittadini e turisti. Le meduse che hanno riempito il mare di Trieste sono di una specie particolarmente grande, motivo per cui la loro presenza si fa notare di più: sono della specie Rhizostoma pulmo, e sono conosciute anche come Polmoni di mare. Non è insolito che queste meduse arrivino fino alle coste di Trieste: succede prevalentemente in primavera, quando la bora le trascina dalle acque profonde dove vivono al largo fino alla superficie, e poi verso la città.