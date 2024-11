Il trailer del nuovo Mission: Impossible

Lunedì è stato pubblicato il trailer del nuovo episodio della saga di Mission: Impossible, con Tom Cruise come protagonista. È la seconda parte di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte I, e si chiamerà The Final Reckoning, cioè Il Resoconto Finale. L’uscita è prevista per maggio del 2025 negli Stati Uniti, e da tempo gli appassionati della saga erano in attesa di sapere quando il film sarebbe infine arrivato nei cinema: le riprese hanno subito gravi ritardi, sia per la coda della promozione dell’episodio precedente – le cui riprese furono rallentate a loro volta dalla pandemia – sia per il lungo sciopero degli attori di Hollywood.