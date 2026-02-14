La telefonata di Alberto Tomba a Lucas Pinheiro Braathen, dopo la vittoria nello slalom gigante

Lo sciatore brasiliano Lucas Pinheiro Braathen ha vinto l’oro alle Olimpiadi nello slalom gigante, la prima medaglia nella storia del Brasile alle Olimpiadi invernali. Dopo la gara Alberto Tomba, vincitore di tre medaglie d’oro alle Olimpiadi, lo ha chiamato per complimentarsi con lui (in italiano: Pinheiro Braathen vive a Milano), facendolo commuovere ancora più di quanto non lo fosse già. Tomba è uno dei migliori slalomisti di sempre, e Braathen uno sciatore che sta ottenendo ottimi risultati. Il Post segue le Olimpiadi invernali in questo liveblog.

