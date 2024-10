Tim Walz ha scelto un nome curioso per salvare il contatto di Kamala Harris sul telefono

Lunedì durante il programma televisivo Jimmy Kimmel Live il candidato del Partito Democratico alla vicepresidenza degli Stati Uniti Tim Walz ha raccontato di aver scelto un nome in codice curioso per salvare il contatto della candidata presidente Kamala Harris sul suo telefono: «La mia lavanderia». Ha detto anche che inizialmente aveva ignorato la chiamata con cui Harris voleva proporgli di candidarsi con lei, dato che non aveva salvato il suo numero e aveva pensato venisse da un call center, «nel mio tipico stile». Walz ha detto che gli era stato chiesto di usare un nome segreto, e che quello era «tutto ciò che sono riuscito a inventarmi».

Durante la campagna elettorale Walz, che ora è governatore del Minnesota, ha cercato di presentarsi come una persona alla mano e vicina più alle esperienze delle persone normali che a quelle delle élite politiche: anche raccontando del suo uso impacciato del telefono. Walz non ha specificato se il contatto è chiamato genericamente «La mia lavanderia» o se invece ha il nome di una specifica lavanderia a cui si rivolge abitualmente il governatore.

