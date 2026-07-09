La testata di Zidane a Materazzi e il VAR prima del VAR, vent’anni fa

Oggi è il ventesimo anniversario degli ultimi Mondiali di calcio vinti dall’Italia, in finale contro la Francia, e quindi anche del momento più celebre di quella partita, assieme al rigore finale di Fabio Grosso. Durante i tempi supplementari il calciatore francese Zinedine Zidane, alla sua ultima partita in carriera e fino a quel momento uno dei migliori dell’intero Mondiale, colpì con una testata al petto il difensore dell’Italia Marco Materazzi, che poco prima aveva rivolto a Zidane un insulto su sua sorella.

Zidane fu espulso grazie ai replay visti a bordo campo, e fu forse la prima volta in cui fu presa una decisione così importante in questo modo, dieci anni prima che la moviola in campo (il VAR) venisse effettivamente introdotta. L’arbitro della partita, l’argentino Horacio Helizondo, non vide infatti la testata in diretta, che Zidane diede a Materazzi mentre il pallone era in gioco altrove.