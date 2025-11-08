Il tridente simbolo dell’Ucraina che si è tatuato Carlo Calenda

Carlo Calenda, senatore e segretario del partito di centro Azione, si è tatuato su un polso il tryzub, cioè il tridente che è il simbolo nazionale dell’Ucraina e figura spesso sulle divise del suo esercito. Tra i politici italiani Calenda è uno dei principali sostenitori dell’Ucraina e della necessità di darle armi e risorse per resistere all’invasione russa: lo è rimasto anche quando il tema ha smesso di essere vantaggioso in termini elettorali, dopo le prime fasi della guerra.

Il tridente era stato per secoli un simbolo apparso su monete e sigilli ed era l’emblema della Rus’ di Kiev, la serie di principati medievali che è antenata dell’Ucraina moderna. Fu recuperato come stemma nel 1917 durante la breve repubblica ucraina, nata dal collasso dell’impero zarista e finita con l’occupazione di quello sovietico. Ai tempi dell’URSS il tryzub fu vietato in quanto considerato simbolo nazionalista, per essere recuperato nel 1992 dopo l’indipendenza del paese.