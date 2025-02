Alla fine della prima tappa della Volta ao Algarve quasi tutti i ciclisti hanno sbagliato strada

Mercoledì il ciclista italiano Filippo Ganna è arrivato primo in modo inaspettato alla prima tappa del Giro dell’Algarve (più noto tra gli appassionati col suo nome in portoghese, Volta ao Algarve), un’importante competizione che si corre in Portogallo. Ganna infatti era rimasto sul tracciato regolare, mentre quasi tutto il resto del gruppo di testa aveva sbagliato strada quando mancava poco meno di un chilometro alla fine, finendo nella corsia parallela a quella del traguardo. Proprio per questo, però, la tappa è stata annullata.

Nei video della gara si vede che, in corrispondenza di una rotonda stradale, la maggior parte dei ciclisti ha preso l’uscita sbagliata, probabilmente seguendo la moto davanti al gruppo. Nelle interviste successive, diversi di loro si sono lamentati con gli organizzatori che la corsia non era sbarrata, e hanno detto che finirci era stato pericoloso, perché era aperta sia al pubblico che alle auto. La giuria di gara ha riconosciuto che la rotonda non era segnalata in modo corretto, e come detto ha quindi invalidato il risultato della tappa, così come la vittoria di Ganna, che invece era rimasto nella corsia giusta, quella del traguardo.