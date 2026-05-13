Cadere, sbagliare strada, ma vincere lo stesso una tappa al Giro d’Italia

La quinta tappa del Giro d’Italia maschile, che si è tenuta mercoledì pomeriggio quasi per intero sotto la pioggia, ha avuto un finale molto movimentato. Due ciclisti del gruppo che era andato in fuga, lo spagnolo Igor Arrieta e il portoghese Afonso Eulálio, sono rimasti da soli in testa, ma sono entrambi caduti nel giro di qualche secondo e a pochi chilometri dal traguardo.

Sono comunque riusciti in poco tempo a rialzarsi e a ripartire. A un chilometro dall’arrivo poi Arrieta, che era primo con un discreto vantaggio, ha sbagliato strada. Anche in quel caso però si è rimesso, velocemente e letteralmente, in carreggiata, e alla fine ha vinto la tappa, la sua prima al Giro.

Eulialo, che è arrivato secondo, ha ottenuto la maglia rosa: si è piazzato cioè al primo posto nella classifica generale, togliendola all’italiano Giulio Ciccone, che l’aveva presa martedì.