Il trailer di “Disclosure Day”, il nuovo film di Steven Spielberg, che torna a raccontare una storia di alieni

Martedì è stato diffuso il primo trailer di Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg con Emily Blunt e Josh O’Connor, e il primo da The Fabelmans, del 2022. A differenza della gran parte dei film che il celeberrimo regista statunitense ha girato negli ultimi tempi, è un film di fantascienza, il genere a cui si era dedicato agli inizi della sua carriera e che poi ha esplorato in capolavori come Incontri ravvicinati del terzo tipo ed E.T. l’extraterrestre, oltre a A.I. – Intelligenza artificiale, Minority Report o Ready Player One.

Dal trailer si capisce che Blunt è una meteorologa in tv che all’improvviso viene impossessata da una misteriosa forza extraterrestre, mentre il personaggio di O’Connor vuole far conoscere al resto del mondo la verità sulla vita aliena. Spielberg ha scritto la sceneggiatura assieme a David Koepp, con cui aveva già collaborato per Jurassic Park, La guerra dei mondi e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo tra gli altri. Nel cast ci sono anche Eve Hewson, Colman Domingo e Colin Firth. L’uscita è prevista per il giugno del 2026.

– Leggi anche: È colpa di Spielberg se non escono più film come E.T. e I Goonies