Il primo teaser trailer della seconda stagione di “Squid Game”

Netflix ha diffuso un teaser trailer – cioè un trailer molto breve, in questo caso meno di 20 secondi – che anticipa la seconda attesissima stagione di Squid Game, la serie tv sudcoreana del 2021 che è diventata un fenomeno culturale globale. Nel trailer si vede il personaggio di Seong Gi-hun, il protagonista della prima stagione: nel post su X con cui Netflix lo ha condiviso si dice che la serie uscirà «quest’anno», senza dare ulteriori dettagli.

Introducing the very first look at SQUID GAME SEASON 2. Coming this year. pic.twitter.com/fzRzdtHRDY — Netflix (@netflix) February 1, 2024

Squid Game racconta la vita di Gi-hun, un uomo qualunque con una vita difficile, un evidente problema di ludopatia e molti debiti, che per una serie di vicende finisce a firmare una sorta di contratto di “rinuncia ai diritti fisici” sul suo stesso corpo e ad accettare di partecipare a un gioco di sopravvivenza. Si trova così a partecipare con altre 455 persone, anche loro schiacciate da debiti che non possono ripagare, a una serie di “giochi” inizialmente non meglio definiti, che si rivelano essere via via più violenti. Oltre al teaser trailer, Netflix ha diffuso alcune foto della seconda stagione della serie.

Netflix ha anche anticipato che la serie riguarderà Gi-hun, che anziché andare negli Stati Uniti, come sembrava voler fare alla fine della prima stagione, comincia «una ricerca per una motivazione molto importante». L’azienda ha anche confermato che la seconda stagione è stata scritta, diretta e prodotta da Hwang Dong-hyuk, l’autore della prima.