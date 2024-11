Lo spot della Rai per la Coppa Davis di tennis, con i colpi di racchetta che compongono l’inno italiano

Giovedì pomeriggio l’Italia maschile di tennis giocherà contro l’Argentina nei quarti di finale di Coppa Davis, il principale torneo a squadre per nazionali, del quale è campione in carica dopo aver vinto l’edizione del 2023. Le partite vengono trasmesse da Sky, Now e dalla Rai (su Rai 2 e su RaiPlay), che per l’occasione ha creato uno spot che sta ricevendo molti apprezzamenti sui social. È un montaggio di colpi dei vari giocatori della Nazionale, in cui il rumore della racchetta che colpisce la pallina compone il suono dell’inno italiano.

Sound on

In ogni incontro di Coppa Davis si giocano due partite di singolare e, nel caso in cui le due nazionali ne vincano una a testa, c’è una partita di doppio per decidere chi passa il turno. Per l’Italia dovrebbero giocare Lorenzo Musetti e Jannik Sinner le due partite di singolare (con Matteo Berrettini come prima riserva), mentre l’eventuale doppio potrebbe essere giocato sia dalla coppia composta da Andrea Vavassori e Simone Bolelli, sia da Jannik Sinner in coppia con uno dei compagni (sceglierà il “capitano” della nazionale, cioè il modo in cui viene chiamato l’allenatore in questi tornei, che è Filippo Volandri).

