I video dello spettacolo di Natale della NFL con Snoop Dogg, Andrea Bocelli e il trio di KPop Demon Hunters

Giovedì sera il rapper statunitense Snoop Dogg si è esibito assieme al cantante lirico Andrea Bocelli durante l’intervallo della partita di football americano di Natale fra i Detroit Lions contro i Minnesota Vikings che si è svolta a Minneapolis, in Minnesota. La partita era trasmessa da Netflix, che nel 2024 aveva firmato un accordo triennale con la NFL per trasmettere in esclusiva le partite di Natale. Come ogni spettacolo che si tiene durante i grossi eventi sportivi negli Stati Uniti, anche questo è stato molto commentato sui social, anche perché tra le altre ha incluso le cantanti k-pop che danno voce alle Huntr/x (letto “Huntrix”), il trio protagonista del famosissimo film di animazione KPop Demon Hunters.

Nello spettacolo si sono alternati alcuni classici natalizi e i principali successi di Snoop Dogg, a partire da “The Next Episode”, canzone scritta insieme a Dr. Dre nel 1999. Il rapper ha poi accolto sul palco le cantanti EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, che hanno proposto una loro versione di “Twelve Days of Christmas”: KPop Demon Hunters, il film a cui hanno partecipato, è stato prodotto da Sony Pictures Animation e Netflix, e a fine agosto è diventato il più visto di sempre sulla piattaforma.

La cantante country Lainey Wilson si è poi presentata su una slitta bianca per cantare la celebre canzone natalizia “Santa Claus Is Coming to Town”. Lo spettacolo infine si è chiuso con una versione di “White Christmas” cantata da Andrea Bocelli assieme a suo figlio Matteo, a cui si sono poi aggiunte le altre ospiti.

– Ascolta anche Wilson: Il privilegio di non capire “White Christmas”