“KPop Demon Hunters” è diventato il film più visto di sempre su Netflix

Netflix ha detto che il film di animazione per bambini KPop Demon Hunters è diventato il più visto di sempre sulla sua piattaforma di streaming. Il film, prodotto negli Stati Uniti da Sony Pictures Animation e Netflix, è stato visto 236 milioni di volte, superando al primo posto della classifica Red Notice, una commedia statunitense uscita nel 2021.

Il successo del film è molto legato alla sua colonna sonora, fatta da canzoni di genere k-pop, che sono state talmente apprezzate da entrare nella classifica globale dei brani più ascoltati di Spotify. Alcuni dei produttori della colonna sonora sono autori molto esperti, che hanno lavorato fra gli altri anche con i BTS, il più noto gruppo k-pop sudcoreano. Il film è anche stato molto commentato sui social, specialmente su TikTok, favorendone ulteriormente la notorietà, e online circolano molte fan art (cioè disegni o illustrazioni ispirati ai personaggi) e video che mostrano le scene o le battute più amate. Anche il pubblico italiano ha apprezzato molto il film: da oltre due mesi è uno dei 10 contenuti più visti sulla piattaforma in Italia.

Il film è ambientato a Seul e racconta di un gruppo di idol coreane (come vengono chiamate le pop star locali) che sono segretamente anche delle cacciatrici di demoni. Il loro obiettivo è costruire uno scudo luminoso dorato, alimentato dalle proprie voci, per proteggere il mondo dai demoni. Il successo del film, e delle sue canzoni, è stato tale che Netflix ne ha prodotto anche una versione karaoke e starebbe pensando di farne un sequel.

