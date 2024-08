In Spagna c’è chi fa avanti e indietro sulle strisce pedonali per protestare contro il troppo turismo

Alcuni residenti della città spagnola di Cangas, in Galizia, hanno ideato un modo curioso per protestare contro i molti turisti che durante i mesi estivi passano in automobile da lì per raggiungere le spiagge nei dintorni. Domenica un gruppo di residenti ha camminato avanti e indietro sulle strisce pedonali per impedire il transito ai veicoli, come ha mostrato un video pubblicato sui social dal quotidiano La Vanguardia. Per loro è un modo per segnalare un problema che negli ultimi anni si è aggravato, comportando un aumento dei flussi turistici e quindi del traffico in città. L’eccesso delle attività turistiche è un problema molto sentito anche in altre città spagnole: alcune decine di abitanti di Cangas avevano protestato così anche domenica scorsa, creando code lunghe fino a 2 chilometri.

