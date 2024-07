I sostenitori di Donald Trump con la benda sull’orecchio come la sua

Negli ultimi giorni alla convention del Partito Repubblicano statunitense a Milwaukee, in Wisconsin, si sono viste moltissime persone con una benda quadrata sull’orecchio: è identica a quella con cui si è presentato in pubblico Donald Trump dopo l’attentato in cui sabato un uomo aveva provato a ucciderlo, e in cui era stato colpito di striscio all’orecchio destro.

Oltre a mostrare semplicemente solidarietà verso Trump, ex presidente e candidato del Partito Repubblicano alle elezioni presidenziali di novembre, secondo un partecipante alla convention del partito la benda sull’orecchio avrebbe un significato più profondo. Intervistato dal Washington Post ha spiegato che è un messaggio contro la violenza politica rivolto a tutte le persone presenti alla convention.