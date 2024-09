La finta ereditiera Anna Sorokin, agli arresti domiciliari, è andata a “Ballando con le stelle” con la cavigliera elettronica

Anna Sorokin, la finta ereditiera russa su cui è basata la serie Netflix Inventing Anna, ha partecipato ieri alla prima serata di Ballando con le stelle negli Stati Uniti indossando la cavigliera elettronica, cioè quella che viene data ai detenuti agli arresti domiciliari. «Non è un grosso problema. È abbastanza leggera e l’ho fatta stringere in modo che non balli, quindi non è così male», ha raccontato ad Associated Press.

Sorokin era stata condannata nel 2019 per aver compiuto truffe per più di 200mila dollari ai danni di banche, ristoranti, hotel e diverse persone dell’alta società di Manhattan. Era uscita di prigione nel febbraio del 2021, ma era stata arrestata subito dopo per reati legati all’immigrazione: secondo le autorità statunitensi Sorokin, che ha la cittadinanza tedesca, ha superato i termini legali di permanenza e quindi dovrebbe lasciare gli Stati Uniti, ma lei ha fatto ricorso ed è ora agli arresti domiciliari in attesa che si concluda la disputa legale.

Nata in Russia nel 1991 ma cresciuta in Germania, Sorokin si trasferì negli Stati Uniti nel 2013 con il nome di Anna Delvey. Lì iniziò a frequentare hotel e ristoranti di lusso e, fingendosi una ereditiera tedesca con un patrimonio di decine di milioni di dollari in Europa, riuscì così a ottenere ingenti prestiti dalle banche e a condurre una vita ben al di sopra delle sue possibilità, utilizzando assegni a vuoto e documenti contraffatti.

Attualmente si trova agli arresti domiciliari a New York, ma partecipa appunto a programmi televisivi ed eventi mondani (recentemente è stata fotografata in più di una sfilata della settimana della moda di New York). Fino all’anno scorso aveva un podcast, The Anna Delvey Show, e ci sono voci non confermate secondo cui potrebbe star lavorando a una seconda stagione di Inventing Anna.