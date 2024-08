Anche Jannik Sinner si arrabbia! Poi però rimette a posto.

I tennisti sono tra gli sportivi che il pubblico è abituato a vedere dare in escandescenze, tra racchette spaccate per un colpo sbagliato e sfoghi esagerati contro arbitri, allenatori sugli spalti e talvolta anche contro il pubblico. A volte sembrano proprio dare di matto senza un valido motivo, per la difficoltà di trovare sfoghi in uno sport che si gioca da soli, senza compagni di squadra e con l’avversario distante.

Jannik Sinner, il tennista italiano che al momento è il numero 1 della classifica mondiale, è un’eccezione notevole per i modi misurati che ha sempre in campo e per la capacità di mantenere la calma anche nelle situazioni più tese. A volte si arrabbia anche lui, certo, ma in un modo tutto suo, talmente contenuto da risultare goffo: tira un calcetto al porta asciugamano, o alla scritta di uno sponsor, ma subito dopo si premura di rimetterli a posto; lancia per terra una bottiglietta d’acqua e appena dopo si alza per andare a raccoglierla; fa il gesto di tirare la racchetta a terra, ma poi la appoggia pian piano.

Sinner è noto tra i colleghi e tra chi segue il tennis per essere un tipo particolarmente calmo: ogni tanto viene anche un po’ bonariamente preso in giro per questo e ci scherza su anche lui, così i “momenti di rabbia di Sinner” sono diventati a loro modo un meme. Sono peraltro talmente rari che alcuni utenti online li raccolgono in video piuttosto brevi, che vengono aggiornati quando ne succede uno nuovo: il gesto con la racchetta e il calcetto all’inizio del video qui sopra sono avvenuti durante il torneo di Cincinnati, che si è concluso lunedì con la vittoria proprio di Sinner. Lo stesso Sinner in alcune occasioni ha anche spiegato che mantenere la calma in campo fa parte della sua strategia di gioco, per non mostrare segni di debolezza all’avversario.