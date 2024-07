La statua di cera di Sinéad O’Connor era così malfatta che è stata ritirata il giorno dopo la presentazione

Giovedì al Museo nazionale delle cere di Dublino è stata presentata una nuova statua della cantante irlandese Sinéad O’Connor, in occasione del primo anniversario della sua morte, avvenuta il 26 luglio del 2023. La statua è però stata immediatamente molto criticata, tanto che venerdì il museo ha fatto sapere che verrà ritirata e sostituita con una sua «rappresentazione più accurata». Tra le molte persone che hanno criticato la statua di cera della cantante c’è anche suo fratello, John O’Connor, che parlandone nel programma radiofonico Liveline, trasmesso dell’emittente pubblica irlandese RTÉ, l’ha definita «orribile», «inopportuna», «una cosa a metà tra un manichino e qualcosa di uscito dai Thunderbirds», che è una serie tv di fantascienza britannica.

La statua è stata realizzata dall’artista PJ Heraghty, era stata commissionata dal proprietario del museo, Paddy Dunning, un amico della cantante, ed è ispirata al celebre video di “Nothing Compares 2 U”, la canzone che nel 1990 fece diventare O’Connor famosa in tutto il mondo. Però molti hanno osservato che non le somiglia, che sembra non avere un collo e che la postura e il colore della pelle non rispecchiano quelli della cantante. C’è chi sui social network l’ha definita «tremendamente brutta», mentre in un articolo di opinione pubblicato sull’Irish Times il giornalista Hugh Linehan ha scritto che «non sembra per niente la giovane donna furiosa, impetuosa ed evanescente del 1990 che dovrebbe rappresentare», anzi: secondo Linehan ricorda di più «un manichino di un centro commerciale della Germania Est lasciato da parte».

In un comunicato condiviso in seguito ai commenti negativi ricevuti, il museo ha riconosciuto che la statua «non rispecchia i [suoi] standard elevati né le aspettative dei fan devoti di Sinéad» e ha aggiunto di essersi già messo al lavoro per creare una nuova statua di cera «che rifletta meglio il suo vero spirito e la sua immagine iconica».

– Leggi anche: Quando Sinéad O’Connor strappò la foto di papa Giovanni Paolo II al Saturday Night Live