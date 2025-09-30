NewsletterPodcast
L’annuncio dell’uscita del secondo film dei Simpson, nel 2027

La locandina del film (profilo Instagram dei Simpson)
Il 23 luglio del 2027 negli Stati Uniti uscirà il sequel del film dei Simpson. L’annuncio è stato fatto su Instagram dal profilo ufficiale dei Simpson, e dalle società di produzione 20th Century Studios e Disney.

I Simpson sono una delle serie televisive animate più longeve della storia della televisione: vanno in onda dal 1989. Il primo film era uscito nel 2007 ed era stato diretto da David Silverman, uno dei primi registi della serie. Fu un grandissimo successo commerciale: incassò 536 milioni di dollari a fronte di un budget da 75 milioni. Nell’immagine diffusa sui social si vede una mano di Homer Simpson che afferra una delle sue amate ciambelle lasciando un alone di unto e la frase «Homer sta tornando per il bis».

