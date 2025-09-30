L’annuncio dell’uscita del secondo film dei Simpson, nel 2027

Il 23 luglio del 2027 negli Stati Uniti uscirà il sequel del film dei Simpson. L’annuncio è stato fatto su Instagram dal profilo ufficiale dei Simpson, e dalle società di produzione 20th Century Studios e Disney.

I Simpson sono una delle serie televisive animate più longeve della storia della televisione: vanno in onda dal 1989. Il primo film era uscito nel 2007 ed era stato diretto da David Silverman, uno dei primi registi della serie. Fu un grandissimo successo commerciale: incassò 536 milioni di dollari a fronte di un budget da 75 milioni. Nell’immagine diffusa sui social si vede una mano di Homer Simpson che afferra una delle sue amate ciambelle lasciando un alone di unto e la frase «Homer sta tornando per il bis».