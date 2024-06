L’installazione con i sedili dello stadio distrutto di Kharkiv allestita a Monaco di Baviera per gli Europei di calcio

Lunedì la Nazionale di calcio maschile dell’Ucraina ha esordito agli Europei in corso in Germania nella partita contro la Romania, persa 3-0 in maniera abbastanza imprevista. Per l’occasione a Monaco di Baviera, la città dove si è giocata la partita, è stata allestita un’installazione fatta con i sedili dello stadio di Kharkiv, distrutto dai bombardamenti russi nel 2022. Kharkiv è la seconda città più grande dell’Ucraina e il suo stadio era stato costruito in occasione degli Europei del 2012, che si tennero fra Polonia e Ucraina. I sedili, evidentemente danneggiati dalle esplosioni, sono gialli e blu, i colori della bandiera ucraina.

Secondo il Guardian, gli impianti sportivi ucraini danneggiati dagli attacchi russi sono almeno cinquecento. La Gazzetta dello Sport ha scritto che almeno trecentocinquanta stadi del paese, alcuni dei quali usati negli Europei del 2012, sono stati distrutti o comunque resi inservibili.

Kharkiv si trova a poche decine di chilometri dal confine russo ed è stata una delle città ucraine maggiormente colpite dalla guerra. È stata prima occupata dalla Russia e poi riconquistata dall’Ucraina: nelle zone circostanti da alcune settimane è in corso un’offensiva russa particolarmente intensa.

