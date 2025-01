Le scarpe dedicate a Kobe Bryant indossate da Jannik Sinner, dopo la vittoria agli Australian Open

Domenica, dopo aver vinto per la seconda volta consecutiva gli Australian Open battendo in finale il tedesco Alexander Zverev, il tennista italiano Jannik Sinner ha indossato un paio di scarpe dedicate a Kobe Bryant, uno dei più forti giocatori di basket di tutti i tempi, che morì il 26 gennaio di cinque anni fa in un incidente d’elicottero. Sono le Air Force 1 Low Retro QS Bryant, realizzate da Nike (lo sponsor tecnico di Sinner) in occasione del quinto anniversario della morte di Bryant: i dettagli gialli e viola delle scarpe richiamano i colori della divisa dei Los Angeles Lakers, la squadra in cui Bryant giocò per tutta la sua carriera in NBA.

Il 26 gennaio 2020 Bryant stava viaggiando insieme a sua figlia Gianna e ad altre sette persone: l’elicottero su cui si trovavano precipitò a Calabasas, a nord ovest di Los Angeles, a causa della fitta nebbia che quel giorno copriva le colline tra Malibu e il centro città. Bryant aveva 41 anni, e quel giorno la notizia della sua morte generò reazioni sconvolte e incredule da parte di sportivi e appassionati di tutto il mondo.

