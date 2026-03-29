Questa parodia dei portali della pubblica amministrazione non si allontana molto dagli originali

Da una decina di giorni è online pucs.it, un portale satirico molto simile a quelli della pubblica amministrazione, progettato per ricreare tutte le difficoltà, i fastidi e le incongruenze che spesso capita di vivere quando si utilizzano i servizi informatici della pubblica amministrazione.

Tra le cose satiriche che il sito – il cui acronimo sta per Portale Unico delle Complicazioni Semplici – mostra ci sono: una striscia in alto che indica che è in corso una «manutenzione straordinaria programmata (dal 2003, rinnovata annualmente)»; se si accettano i cookie esce nuovamente un banner che chiede di accettarne altri; c’è inoltre un sistema che permette di tradurre in un italiano comprensibile il linguaggio della burocrazia e un generatore di bonus statali. Infine se si rimane qualche minuto sul portale appare la scritta «sessione scaduta».

Il sito, molto simile per stile e per colori a quelli della pubblica amministrazione reali, è stato creato da Antonio Giarrusso, un imprenditore attivo nel settore digitale. In un post su LinkedIn ha raccontato di averlo creato dopo aver avuto alcune difficoltà burocratiche a fare la Carta di identità elettronica.