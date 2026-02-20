È stato infine posato l’ultimo pezzo della torre più alta della Sagrada Familia

Attorno alle 11 di mattina di venerdì 20 febbraio gli operai che lavorano alla costruzione della Sagrada Familia hanno posizionato l’ultimo pezzo della torre più alta del complesso, il braccio superiore della croce che corona la torre di Gesù. Ora la celebre cattedrale di Barcellona misura 172,5 metri, ed è ufficialmente la chiesa la più alta del mondo (tecnicamente lo era già diventata a ottobre, con la posa della prima parte della croce che è stata completata oggi).

Era un evento molto atteso non solo perché la Sagrada Familia è il simbolo più riconoscibile di Barcellona, è nota in tutto il mondo ed è un esempio del genio del suo celebre architetto Antoni Gaudí, ma anche perché i lavori per la sua costruzione duravano da più di 140 anni: la prima pietra della costruzione fu posata nel 1882. La posa è stata seguita in diretta da diversi giornali spagnoli ed è stata trasmessa anche sui canali social della fondazione che gestisce la cattedrale. Nel video qui sopra la posa del braccio della croce in cima alla torre si vede attorno al minuto 22.

La cattedrale comunque non è ancora finita. Le impalcature devono essere rimosse e gli interni completati. Salvo ritardi, la torre dovrebbe essere inaugurata il prossimo 10 giugno, e i lavori per terminare l’opera dovrebbero concludersi entro il 2026, l’anno del centenario della morte di Gaudí. Attorno alla Sagrada Familia poi sono già previsti altri lavori di ampliamento, che dovrebbero concludersi definitivamente nel 2034.

– Leggi anche: L’artista italiano scelto per completare la torre più alta della Sagrada Familia