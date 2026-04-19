Il video in cui un robot umanoide batte il record umano della mezza maratona

Domenica a Pechino si è svolta una mezza maratona (cioè una corsa di 21 chilometri) a cui hanno partecipato sia umani sia decine di robot umanoidi di fabbricazione cinese. Il vincitore, dotato di un sistema di navigazione autonomo e prodotto dall’azienda cinese Honor, ha completato il percorso in 50 minuti e 26 secondi, con una velocità media di circa 25 chilometri orari. Ha fatto un tempo migliore di qualsiasi atleta umano, e ha anche superato l’attuale record mondiale maschile di 57 minuti e 20 secondi stabilito dal corridore ugandese Jacob Kiplimo. Per evitare incidenti la corsa si è svolta su corsie separate, una per gli umani e l’altra per i robot.

È un progresso piuttosto impressionante rispetto all’anno scorso, quando in un evento simile il miglior robot aveva impiegato più di 2 ore e 40 minuti per finire il percorso.