Il video della rissa tra i giocatori di Francia e Argentina al torneo olimpico maschile di calcio

Venerdì sera nei quarti di finale del torneo olimpico maschile di calcio la Francia ha battuto 1–0 l’Argentina in una partita eccezionalmente sentita, per uno sport che solitamente alle Olimpiadi non genera grande interesse. Negli ultimi mesi si è sviluppata un’inaspettata rivalità tra Francia e Argentina, che nel 2022 giocarono l’una contro l’altra la finale dei Mondiali (vinta dall’Argentina). Da allora i tifosi argentini hanno cominciato a cantare un coro razzista molto offensivo verso i calciatori neri francesi, e di recente si è scoperto che lo facevano anche i calciatori argentini. La federazione calcistica argentina non si è scusata, e il governo argentino ha addirittura detto apertamente che nessuno dovrebbe farlo. La partita era molto tesa e, come forse prevedibile, appena dopo il fischio finale è partita una rissa.