Burger King ha sfottuto McDonald’s e il primo ministro britannico su X

Martedì il primo ministro britannico Rishi Sunak, che nelle ultime settimane ha girato il Regno Unito per promuovere il Partito Conservatore in vista delle elezioni anticipate di giovedì, ha fatto una sosta in un ristorante di McDonald’s. La catena di fast food concorrente Burger King ha reagito con un tweet insolitamente sbilanciato politicamente, per gli standard dei post sui social delle grandi aziende: dice «things can only get better», cioè “le cose possono solo migliorare”, riprendendo il titolo di una canzone che nel paese è strettamente associata alla netta vittoria del Partito Laburista (rivale di quello di Sunak) alle elezioni del 1997 e che di recente si è sentita (usata ironicamente da un contestatore) anche durante l’annuncio delle elezioni anticipate convocate da Sunak.

Solitamente le aziende evitano di attaccare direttamente un partito o un candidato per evitare di alienare i loro elettori. Ma ultimamente nel Regno Unito il Partito Conservatore è talmente impopolare che un tweet come quello di Burger King, il cui tono è comunque evidentemente scherzoso, non è poi così strano: i Conservatori governano da 14 anni, e le sue decisioni hanno avuto effetti considerati disastrosi sull’economia. Secondo tutti i sondaggi alle elezioni di giovedì perderanno moltissimi seggi in parlamento, soprattutto in favore dei Laburisti e di Reform UK, il partito di estrema destra di Nigel Farage.

Fermandosi al McDonald’s il primo ministro britannico aveva ordinato quello che ha definito il suo piatto preferito fra quelli offerti dal fast food: un rotolo con salsiccia, uova, pancetta, formaggio e patate, che nel Regno Unito si mangia a colazione. Il rotolo era stato tolto dai menù nel 2020, ed era stato aggiunto nuovamente qualche mese fa: sul suo profilo X (Twitter) Sunak ha scritto «mi piacciono i ritorni in scena», una frase che si può applicare sia al rotolo che alle sue speranze, probabilmente vane, di far risalire i consensi dei Conservatori.

