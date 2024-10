I tre rigori parati in Fiorentina-Milan

Domenica sera durante Fiorentina-Milan della Serie A maschile di calcio sono stati assegnati tre calci di rigore, tutti parati. Il portiere del Milan Mike Maignan ha parato il rigore dell’attaccante Moise Kean, poi quello della Fiorentina David De Gea ne ha parati due ai milanisti Theo Hernández e Tammy Abraham, contribuendo alla vittoria della Fiorentina per 2-1.

Gli highlights della partita, con il rigore parato da Maignan e i due parati da De Gea

De Gea ha 33 anni ed è arrivato quest’estate alla Fiorentina dopo aver giocato per molti anni nel Manchester United, e dopo essere rimasto per un anno senza squadra: è già stato decisivo in diverse occasioni, compresa la vittoria ai rigori della Fiorentina nei playoff di Conference League, la terza competizione europea per importanza.

Peraltro Fiorentina-Milan non è stata l’unica partita del weekend con tre rigori parati. Nella Liga, il campionato spagnolo, il portiere argentino del Girona Paulo Gazzaniga ha addirittura parato tre rigori a tre avversari diversi durante la partita contro l’Athletic Bilbao, vinta poi 2-1 dal Girona: nessun portiere ci era mai riuscito nella Liga. Va detto che Alex Berenguer, Iñaki Williams e Ander Herrera non hanno tirato benissimo i loro rigori, semplificando il compito di Gazzaniga.

I tre rigori parati da Gazzaniga

Gazzaniga ha giocato anche nel Tottenham tra il 2017 e il 2021, ma come secondo portiere, e ha fatto anche due presenze nella Nazionale argentina. Da due anni gioca nel Girona, squadra catalana che a sorpresa lo scorso anno è arrivata terza in campionato, qualificandosi per la prima volta in Champions League, la più importante competizione internazionale per club.