I due gol su calcio di punizione segnati da Declan Rice in Arsenal-Real Madrid

Martedì sera l’Arsenal ha battuto 3-0 il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale della Champions League maschile di calcio, grazie soprattutto ai due gol segnati dal centrocampista inglese Declan Rice, entrambi su calcio di punizione (lo spagnolo Mikel Merino ha poi segnato il 3-0). Sono state due esecuzioni spettacolari e diverse tra loro, la prima con un tiro molto a effetto che ha aggirato la barriera, la seconda più potente.

La prima punizione a 2:10, la seconda a 3:13

Rice è uno dei centrocampisti più forti del campionato inglese, ma la sua doppietta è stata decisamente sorprendente perché prima di martedì non aveva segnato nemmeno un gol su punizione nelle 338 partite giocate da professionista con West Ham e Arsenal. Non era mai successo inoltre che un calciatore facesse due gol su punizione nella stessa partita in un turno a eliminazione diretta della Champions League.