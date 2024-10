Il trailer di Report con la brutta ferita che Maria Rosaria Boccia avrebbe causato all’ex ministro Sangiuliano

Domenica sui canali social del programma televisivo Report è stato pubblicato un breve trailer della puntata che andrà in onda domenica sera su Rai 3. La puntata sarà dedicata soprattutto a un’inchiesta sul rapporto tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, la donna con cui ha avuto una relazione e le cui dichiarazioni avevano portato a un grosso caso mediatico a settembre, e poi alle dimissioni del ministro. Sangiuliano aveva poi denunciato Boccia per lesioni e violazione della privacy, reati per cui ora è indagata. Nel trailer viene diffusa per la prima volta la foto di una grossa ferita alla testa, da più di dieci punti, che secondo Report Boccia avrebbe causato a Sangiuliano mentre si frequentavano.

La scorsa estate Sangiuliano era comparso in pubblico con un cerotto alla testa e poi con una cicatrice, che non lasciavano intuire però le dimensioni di una ferita dell’apparente gravità di quella mostrata da Report. Nel trailer si dice che «gli sarebbe stata causata lo scorso 16 luglio in una stanza dell’hotel Nazionale di Sanremo da Maria Rosaria Boccia dopo un’accesa discussione nata dopo l’annuncio del ministro di voler chiudere la loro relazione e di non voler lasciare la moglie».