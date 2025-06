Per la prima volta un portiere è stato punito per aver tenuto la palla in mano per più di 8 secondi

Martedì è stata applicata per la prima volta nel calcio la cosiddetta “regola degli 8 secondi” per i portieri, che consiste nel fischiare un calcio d’angolo contro una squadra se il suo portiere trattiene la palla con le mani per più di 8 secondi. È successo durante la partita del Mondiale per club tra la squadra sudafricana dei Mamelodi Sundowns e quella sudcoreana dell’Ulsan HD: alla fine del secondo tempo, il portiere sudafricano Ronwen Williams, nel tentativo di perdere tempo, ha rinviato la palla dopo averla trattenuta per più degli 8 secondi previsti dal nuovo regolamento, ed è stato così fischiato un calcio d’angolo per l’Ulsan, che ha comunque perso la partita per 1-0.

Dopo essere stata testata in alcuni campionati giovanili in Italia, in Inghilterra e a Malta, questa regola era stata presentata a marzo del 2025 dall’IFAB – l’organo internazionale che decide le regole del gioco del calcio – con l’obiettivo di evitare le eccessive perdite di tempo durante le partite. I primi tornei in cui è stata introdotta, senza tuttavia venir fischiata, sono stati la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana, le due competizioni più prestigiose del calcio sudamericano, che l’hanno adottata da aprile. Dalla prossima stagione ci sarà anche in Serie A e nelle altre principali competizioni europee.