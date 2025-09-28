Il punto con cui l’Italia è diventata campione del mondo di pallavolo, di nuovo

Domenica l’Italia ha vinto i Mondiali maschili di pallavolo per la seconda volta consecutiva, battendo in finale la Bulgaria. L’ultimo punto lo ha segnato il centrale Simone Anzani, finalizzando un’alzata del capitano Simone Giannelli, al termine di un’azione fortemente condizionata dal potente servizio di Mattia Bottolo (che nell’ultimo set della finale ha fatto 7 ace, cioè punti direttamente dalla battuta).

È la quinta volta che l’Italia maschile vince i Mondiali di pallavolo: c’era già riuscita nel 1990, nel 1994 e nel 1998, con la cosiddetta “generazione di fenomeni”, e nel 2022.

– Leggi anche: L’Italia ha vinto i Mondiali maschili di pallavolo