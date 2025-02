La discussa campagna pubblicitaria per promuovere il turismo in Nuova Zelanda

Di recente il governo neozelandese ha promosso una campagna di promozione turistica che contiene slogan un po’ ambigui e che è diventata oggetto di polemiche. Gli slogan dicono Sale now on e everyone must go, even you, che in inglese può suonare come «ora in vendita» e «devono andarsene tutti, pure tu» (oppure, in un’altra accezione, «tutti devono venirci, anche tu»). Gli slogan fanno parte di una campagna costata all’incirca 270mila euro molto criticata sui social, anche da alcuni politici dell’opposizione.

Secondo chi lo critica, dal messaggio ambiguo della campagna sembra che il governo stia cercando di promuovere il paese come se fosse un oggetto in saldo, quindi in svendita. Altri lo hanno considerato uno slogan poco opportuno, in un periodo storico in cui l’emigrazione è molto aumentata: nel 2024 si sono trasferite all’estero circa 130mila persone che vivevano in Nuova Zelanda. Il primo ministro Christopher Luxon, di centrodestra, si è invece detto contento che la campagna abbia attirato tutta quest’attenzione, sostenendo che sia «un’ottima cosa».