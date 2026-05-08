La pubblicità con Megan Gale che sta facendo litigare Iliad e Vodafone

Nei giorni scorsi la compagnia telefonica low-cost Iliad ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario la cui protagonista è la modella e attrice australiana Megan Gale, che fra gli anni Novanta e Duemila divenne famosa in Italia per alcune pubblicità particolarmente memorabili dell’azienda di telecomunicazioni italiana Omnitel e poi di Vodafone (che in quegli anni acquisì Omnitel).

Per questo Fastweb+Vodafone (la società nata quest’anno dall’unione delle due aziende) ha inviato una diffida a Iliad per obbligarla a interrompere la trasmissione dello spot. Secondo Fastweb+Vodafone la pubblicità danneggerebbe la sua immagine perché nello spot c’è un riferimento al fatto che Gale sia stata testimonial di un’altra azienda e anche al colore rosso, che secondo la diffida identificherebbe Vodafone fin dall’inizio della sua attività in Italia.

Gli spot di Omnitel e Vodafone con Gale erano accomunati da un’estetica tipica dell’immaginario futuristico di quegli anni, e resero la modella molto famosa in Italia, tanto che partecipò ad alcune commedie italiane del tempo interpretando se stessa.