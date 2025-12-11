Da gennaio Vodafone Italia e Fastweb si uniranno in un’unica società

Fastweb e Vodafone Italia, due delle più grosse aziende di telecomunicazioni in Italia, si uniranno in un’unica società a partire dal primo gennaio 2026. La nuova azienda si chiamerà solo Fastweb S.p.A. Dallo scorso gennaio Vodafone Italia e Fastweb facevano già parte dello stesso gruppo societario (chiamato Fastweb + Vodafone), di proprietà dell’azienda svizzera Swisscom, e la loro fusione in un’unica entità era attesa. Nel comunicato che annuncia la fusione è specificato che per il momento non ci saranno cambiamenti nei contratti o nelle tariffe per i clienti, e che eventuali modifiche saranno comunicate in anticipo. I servizi di Vodafone continueranno a essere venduti da Fastweb.