Anche quest’anno le prove di Formula 1 a Singapore sono state interrotte da un varano

Nel circuito automobilistico di Marina Bay, a Singapore, un varano ha attraversato la pista durante le prove libere del Gran Premio di Formula 1 in programma domenica. La sessione è stata subito interrotta per permettere ai commissari responsabili della sicurezza di spostare il rettile, visto che un eventuale impatto contro macchine di circa 800 chilogrammi e che superano i 320 chilometri orari potrebbe avere conseguenze gravi, sia per le macchine che per i piloti (e certamente fatali per il varano).

Al momento in cui il varano è entrato in pista, le uniche due macchine che stavano girando erano le Aston Martin guidate dallo spagnolo Fernando Alonso e dal canadese Lance Stroll. Alcuni piloti che non erano in pista, tra cui l’australiano Daniel Ricciardo, hanno osservato divertiti sui monitor ai box l’inseguimento del varano da parte di un commissario.

Non è la prima volta che l’ingresso in pista di un varano provoca l’interruzione delle prove di Formula 1 a Singapore, suscitando le reazioni sorprese dei piloti. «Che diavolo è? Sembra un drago!», ha detto il pilota inglese della Mercedes George Russell via radio al suo ingegnere di pista. Nel 2016 il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen aveva segnalato la presenza di una «lucertola gigante» in pista: «Allora sei faccia a faccia con Godzilla, amico», gli aveva risposto il suo ingegnere Gianpiero Lambiase.

La specie di varano più comune a Singapore, il varano malese (Varanus salvator), può arrivare a misurare tre metri di lunghezza. Secondo il Consiglio dei parchi nazionali del paese, i varani sono animali solitamente schivi e perlopiù diurni (la gara di Singapore si corre di sera).

Nonostante siano da anni una presenza praticamente stabile del Gran Premio di Singapore di Formula 1, per fortuna nessun varano ha mai provocato seri incidenti durante un fine settimana di gara. Nei Gran Premi che si svolgono in altre parti del mondo capita, ma meno spesso, che ad attraversare la pista siano altri animali: perlopiù marmotte o lepri. Ma nel 1987 in Austria il pilota svedese Stefan Johansson si fratturò una costola in un incidente provocato dallo scontro con un cervo.