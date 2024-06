A nord di Las Vegas è comparso un altro prisma in mezzo al nulla

Martedì la polizia di Las Vegas, nello stato americano del Nevada, ha diffuso la foto di un prisma che era stato trovato nel fine settimana a Gass Peak, un’area escursionistica a nord della città, dall’organizzazione no profit Friends of Las Vegas Metro Search and Rescue. Al momento non è chiaro chi abbia portato il prisma in quel punto, e neppure in che modo.

Non è la prima volta che succede: negli ultimi tempi oggetti di questo tipo sono stati trovati in altre zone del mondo. A marzo per esempio Craig Muir, un uomo gallese di 39 anni, ne aveva trovato uno fatto d’acciaio e alto circa tre metri conficcato nel terreno vicino a Hay-on-Wye, un paesino nella regione di Powys, in Galles. Tra il 2020 e il 2021, durante la pandemia da coronavirus, ci furono vari casi di oggetti simili apparsi da un giorno all’altro, in un’area desertica dello Utah, in California, in Romania e in Turchia.

Sebbene spesso si rivelino installazioni artistiche, nel linguaggio comune e dei media ci si riferisce spesso a questi oggetti come “monoliti”, come quello che appare in 2001: Odissea nello spazio, il film di Stanley Kubrick del 1968 che inizia con una famosa scena in cui è presente proprio un grosso e misterioso prisma nero.

