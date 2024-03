In Galles è comparso un prisma d’acciaio in mezzo al nulla

Martedì mattina Craig Muir, un uomo gallese di 39 anni, è uscito di casa per la sua quotidiana passeggiata tra le colline intorno a Hay-on-Wye, un paesino nella regione di Powys, in Galles, alle porte del parco nazionale di Brecon Beacons. Mentre camminava ha notato qualcosa evidentemente in contrasto con la brughiera e il terreno fangoso della zona: un prisma d’acciaio di circa tre metri conficcato nel terreno.

Tranne per qualche impronta nel fango immediatamente attorno alla struttura, non c’erano tracce di come fosse stato portato lì: nessun segno lasciato dalle ruote di un camion, o solchi fatti nel posizionarlo. Al New York Times Muir ha detto che «sembra sia stato calato dal cielo» in una zona che ha descritto come «in mezzo al niente».

Mystery steel monolith appears in Wales pic.twitter.com/INn7CfKCPV — The Sun (@TheSun) March 12, 2024

Al Guardian Muir ha detto che il prisma è ben posizionato e appare molto solido, resistente anche al meteo locale che spesso è piuttosto ventoso e avverso. La collina su cui si trova è chiamata Hay Bluff ed è proprio all’interno del parco nazionale di Brecon Beacons, un’area protetta in cui ci sono regole molto rigide. È probabile che sarà presto rimosso, ha detto Muir.

La segnalazione di Muir ha attirato l’attenzione di media locali e internazionali, come succede sempre in casi di ritrovamenti bizzarri. Non è comunque la prima volta che succede: durante la pandemia ci furono vari casi di oggetti simili apparsi da un giorno all’altro, come in un’area desertica dello Utah, in California, Romania e Turchia.

Sebbene spesso si rivelino installazioni artistiche, nel linguaggio comune e dei media ci si riferisce spesso a questi oggetti come “monoliti”, come quello che appare in 2001: Odissea nello spazio, il film di Stanley Kubrick del 1968 che inizia con una famosa scena in cui è presente un grosso e misterioso prisma nero.

