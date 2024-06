Il primo video di Donald Trump su TikTok

Sabato sera l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato il suo primo video sul social network cinese TikTok. Nel video Trump viene presentato da Dana White, personaggio televisivo statunitense e amministratore delegato della Ultimate Fighting Championship (UFC), la principale lega di arti marziali miste: «il presidente ora è su TikTok», dice White, e Trump risponde che «è un onore». Lo si vede poi salutare la folla durante un incontro sportivo a Newark, nel New Jersey, con la canzone “American Bad Ass” di Kid Rock di sottofondo.

Il partito Repubblicano – di cui Trump è il candidato presidente per le primarie del prossimo novembre – è da tempo molto contrario alla diffusione di TikTok e lo stesso Trump, durante la sua presidenza, aveva provato a vietare la app negli Stati Uniti, sostenendo che fosse una minaccia alla sicurezza nazionale per via dei rapporti tra l’azienda che la possiede, ByteDance, e il governo cinese. Un membro dello staff della campagna elettorale di Trump ha spiegato però a Politico che «riuscire a raggiungere più piattaforme e canali è importante e questo è solo uno dei tanti modi con cui raggiungeremo gli elettori», facendo riferimento in particolare a quelli più giovani.

Giovedì scorso Trump è diventato il primo presidente degli Stati Uniti condannato all’interno di un processo penale, ma indipendentemente dal tipo di pena che gli verrà assegnata (che verrà decisa a luglio) potrà comunque rimanere candidato alle elezioni presidenziali e diventare presidente.

Negli Stati Uniti l’uso di TikTok è attualmente vietato sui telefoni e su altri dispositivi governativi. Joe Biden, attuale presidente degli Stati Uniti e molto probabilmente futuro rivale di Trump alle prossime elezioni, aveva aperto il suo profilo su TikTok a febbraio. Ad aprile aveva firmato un disegno di legge che dava nove mesi di tempo alla società cinese ByteDance, che possiede TikTok, per vendere l’app e tutte le tecnologie correlate, come il suo algoritmo.

